Kuşadası’nda 5 yıldızlı Suhan 360 Otel icradan satışa çıkarılıyor!

KUŞADASI’nda 5 yıldızlı Suhan 360 Otel icradan satışa çıkarılıyor. 25 milyon değer biçilen otel, 12 milyon 500 bin liradan açık artırma usulü ile ihaleye çıkacak.

İcraburada'nın sitesinde yer alan şartnameye göre Aydın’ın Kuşadası ilçesinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı Suhan 360 Otel icradan satılacak.

25 milyon TL değer biçilen otel 12 milyon 500 bin TL’den açık artırma usulü ile ihaleye çıkacak. 5 Mart 2020 tarihinde saat 11.00’da Kuşadası’nda yapılacak ihaleye şartnamede belirtilen teminat bedelini yatıranlar katılabilecek.

250 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel 2015 yılında hizmet vermeye başlamıştı.

"Otelin fiyatının da uygun olduğunu söyleyebiliriz"

Yapılacak olan ihale ile ilgili bilgiler veren icra uzmanı Caner Çakı, Ege’nin tatil merkezlerinden biri olan Kuşadası’nda 5 yıldızlı bir otelin 12 milyon 500 bin TL’den satışa çıkacağını belirterek, şunları kaydetti: 5 yıldızlı Suhan Otel toplam 144 oda 250 yatak kapasitesine sahip ve 2015 yılında inşa edilmiş. Açık artırma ile satılacak olan otelin fiyatının da uygun olduğunu söyleyebiliriz. Şartnameye baktığımızda bilirkişi inceleme raporunda, 5 yıldızlı otelin yeni ve durumunun çok iyi olduğu belirtilmiş.