Elazığ'daki korkutan depremin ardından ilk kareler
Elazığ'da Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedilen depremin ardından bu kareler geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Elazığ'daki deprem çevre illerle birlikte Diyarbakır Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.
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Elazığ Sivrice'deki büyük depremin ardından 5,4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.
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DEPREMDEN İLK KARELER GELDİ
Büyük korku ve panik yaratan deprem sonrası Elazığ'dan ilk kareler ajanslara düştü. Fotoğraflarda sokak ortasında vatandaşların ateş yakarak ısındığı ve park ile meydanları dolduran vatandaşlar görülüyor.
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