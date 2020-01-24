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Hakkarili öğretmen evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde oturan sosyal bilgiler öğretmeni Emirhan Şenlik (36), evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAKKARİ Yüksekova'da oturan ve Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca-Altınsu Köyü Ortaokulunda sözleşmesi olarak görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni Emirhan Şenlik'ten bir süredir haber alamayan apartman sakinleri, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Şenlik'in evine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince dairenin kapısı kırılarak eve gerilirken, yatağında hareketsiz bulunan Şenlik'in sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan ilk incelemede beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Şenlik'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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