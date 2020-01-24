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Elazığ'da ısı eksi 12 dereceye indi! Meteorolojiden endişe veren haber

ELAZIĞ'daki deprem sonrasında sokaklara dökülen vatandaşlar evlerine giremezken dondurucu soğuk uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları bu gece aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Elazığ depremin yaralarını saramadan dondurucu soğuklarla boğuşuyor. Meteoroloji gece ısının eksi 12 dereceye kadar düşeceğini ve donma riski yaratacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Evlere girmeyin uyarısı
Kandilli Rasathanesi bu gece sıklıkla artçı sarsıntılar olacağını duyurarak evlere girilmemesi gerektiğini bildirdi. Sokaklara dökülen vatandaşlar hem deprem korkusu hem de soğukla zorlu bir gece geçiriyor.

Elazığ'daki hipodrom yardıma açıldı

Aşırı soğuk havada Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Elazığ'da gerçekleşen ve civar bölgelerde de hissedilen deprem nedeniyle Elazığ'ın Yurtbaşı ilçesinde bulunan hipodromu yardıma açtı.

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