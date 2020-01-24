Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem oldu! Depremden son dakika haberler

ELAZIĞ'dan gelen son dakika deprem haberi yürekleri ağıza getirdi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.5 olarak duyurdu. AFAD ise depremin 6.8 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Elazığ'da artçı sarsıntılar sürüyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 20:55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi daha sonra depremin büyüklüğünü 6.5 olarak güncelledi. ABD ise depremin büyüklüğünü 6.7 olarak duyurdu. Uluslararası istasyonlar ise depremin 6.9 olarak geçiyor.

Can kaybı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İlerleyen saatlerde can kaybının artmasından endişe ediliyor. Yaklaşık 30 saniye süren deprem Malatya, Şırnak, Mardin ve Diyarbakır dahil çok geniş bir çevrede hissedildi. Bir çok yerde elektrik bulunmadığı bildiriliyor.

Yıkılan binalar var

Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan canlı yayında son duruma ilişkin bilgi verdi. Başkan Gürkan bir kaç binanın yıkıldığını ve enkaz altında olanlar olduğunu söyledi. Gürkan "Kırsal kesimlerden bize bazı binaların yıkıldığı, vatandaşların enkazlardan çıkarıldığına dair bilgiler intikal ediyor" dedi.

Elazığ'da havanın çok soğuk olduğu, evlerine giremeyen vatandaşların hayli zorda olduğu bildiriliyor



Evlere girmeyin

Büyük depremin ardından saat 21:08'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Elazığ'da artçı sarsıntılar sürerken deprem uzmanları 6 büyüklüğünde başka sarsıntılar da olabileceğini evlere girilmemesi gerektiğini bildiriyorlar.

Sokakta kalanlar için çağrı

Türkiye Jokey Kulübü twitter hesabından Yurtbaşı ilçesindeki hipodromu depremzedelere açtığını duyurdu.

Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için, Elazığ’ın Yurtbaşı ilçesinde bulunan Hipodromumuz; misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır. #deprem #Elazığ https://t.co/zrSlID3CrF — Türkiye Jokey Kulübü (@_TJK_) January 24, 2020

Kızılay Başkanı'ndan ilk açıklama

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Kınık, 'Elazığ Sivrice depremini hisseden bölgeye yakın vatandaşlarımız eğer evlerinde hasar var ise evlerine girmesinler, eşyalarını vs almaya çalılmasınlar, Afad ve Valilikten gelecek uyarıları dikkatlice dinlesinler.

Geçmiş olsun' dedi.

Deprem komşu il Malatya'da da çok şiddetli bir şekilde hissedildi. O anların güvenlik kamerası görüntüleri sarsıntının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.