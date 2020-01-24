Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bir ay önceden depremin yerini söylemiş

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, deprem birçok çevre illerde de hissedildi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un bir ay önce katıldığı bir canlı yayında Akhisar ve Elazığ bölgelerini deprem konusunda uyardığı ortaya çıktı.