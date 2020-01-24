SON DAKİKA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan can kaybı olduğuna dair açıklama geldi. Bakan Elazığ'a gidiyor Haberin devamı. Türkiye'nin yüreğine ağzına getiren depremden ilk görüntü geldi. Sarsıntı öyle şiddetli ki... Haberin devamı. Elazığ'da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı olduğu bildiriliyor... İşte ayrıntılar... Haberin devamı.
POLİTİKA

Süleyman Soylu depremin hemen ardından açıklamalarda bulundu

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin ardından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Yaralanmalar var. Elazığ Sivrice merkezde 4-5 yıkık bina var ama herhangi bir can kaybı şuana kadar bize iletilmiş değil 2 tane yaralanma var. Elazığ merkezde 10 binada hasar olduğu ihbarı geldi şuana kadar. Merkezden de herhangi bir can kaybı şuan için söz konusu değil. Malatya Pötürge merkezde birkaç binanın yıkıldığı veya ağır hasar aldığı konusunda bilgiler var" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Elazığ merkezli deprem Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da hissedildi
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem oldu! Depremden son dakika haberler
Elazığ'daki deprem Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi
Elazığ'daki büyük deprem can kaybı yarattı mı? İlk açıklama
Hakkarili öğretmen evinde ölü bulundu
Nasıl çalıştığı merak ediliyordu! TOGG'dan yeni video
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Elazığ'daki deprem Malatya'da böyle görüntülendi
60 saniyede bugün (24 Ocak 2020)
Hastane randevusu alma MHRS ekranı nasıl kayıt olunur?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel’e sırçalı saray aynası ile miğfer hediye etti
Belediye binasının restorasyonunda tarihi mozaikler bulundu
10 yıllık pasaport harcı 2020 yeni pasaport ücretleri
Seyir halindeki hafif ticari araç yandı
Hacamat takvimi Ocak ayı 2020 hangi günler hacamat yaptırılır?