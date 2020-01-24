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Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu el ele...

'Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu ile 'Nehir'i Hazal Subaşı, önceki akşam ilk kez ele ele objektiflere yakalandı. Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı her yere birlikte gitmeye başladı.

Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu ile diziye sonradan dahil olan ve 'Nehir' karaktarine hayat veren Hazal Subaşı aşk yaşamaya başladı. Beşiktaş’ta bir mekân çıkışı UçanKuş TV’ye yakalanan ikili ilişkilerinin iyi gittiğini söyledi.

Ellerini bir an olsun ayırmayan Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, çok mutlu olduklarını söylerken, Subaşı’nın utangaç tavırları dikkatlerden kaçmadı. El ele ilk görüntülendikleri anda Subaşı'nın yanakları kızarırken, Kocaoğlu "İyiyiz, çok mutluyuz. geç oldu, daha sonra konuşuruz" demekle yetindi.

Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil'in geçtiğimiz günlerde gerçekleşen doğum günlerini kutlamasına, yeni aşıklar Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı da katılmıştı.

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?
Hazal Subaşı 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve başrol oynamıştır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Halka dizisinde Bahar karakterine hayat veren Hazal Subaşı 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Boğa burcudur.

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