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Rafael Nadal top toplayıcı kızı vurdu

İspanyol raket Rafael Nadal, Federico Delbonis ile karşılaştığı maçın dördüncü setinde yanlışlıkla top toplayıcı kızı vurdu.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 4. gün maçları, akşam seansındaki mücadelelerle tamamlandı. Tek erkekler ilk tur mücadelesinde, dünya 1 numarası Rafael Nadal ile klasmanın 76. basamağındaki Federico Delbonis karşılaştı. 2009 şampiyonu Nadal, 6-3, 7-6 ve 6-1'lik setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

İspanyol raket Rafael Nadal, Federico Delbonis ile karşılaştığı maçın dördüncü setinde yanlışlıkla top toplayıcı kızı vurdu. Kariyerinde 19 grand slam şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal'ın sert vuruşu, minik kızın başına isabet etti. 

Ispanyol sporcu bir an olsun tereddüt etmeden maçı bıraktı ve top toplayıcı kızın yanına giderek özür diledi. Nadal, minik kızdan defalarca özür diledi ve öperek gönlünü almaya çalıştı. Efsane raketin bu hareketi tenisseverler tarafından takdirle karşılandı.

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