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Karlı dağlarda terör operasyonu

Hakkari’de güvenlik güçleri tarafından başlatılan Kapan-3 Operasyonu zorlu doğa koşullarına rağmen devam ediyor.

Jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının katıldığı Kapan-3 Operasyonu, 13 Ocak’ta Hakkari’nin Kavaklı, Kato, Marinos ve Karanlık dağları ile Işıklı ve Geçitli bölgelerinde başlatılmıştı. 825 personelden oluşan 55 timin katıldığı operasyon kapsamında bölücü terör örgütüne ait barınak ve sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Yediveren ve Çobanpınarı ile Şemdinli ilçesinin Tuglu ve Bozyamaç kırsalında da devam eden Kapan-3 Operasyonu, zorlu doğa koşullarına rağmen devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu zorlu bölgede operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, tek bir terörist kalmayana kadar operasyonlarına kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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