YEREL

Eyüpsultan'da belediye çalışanına aracın çarpması kamerada

EYÜPSULTAN'da yolda hız kesici kasis için yer belirleme çalışması yapan belediye çalışanına hafif ticari araç çarptı. İşçi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, 16 Ocak saat 10.53'te Göktürk Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Bir belediye çalışanı, yolda hız kesici kasis için yer belirleme çalışması yapmaya başladı. Bu sırada yan sokaktan gelen hafif ticari araç sürücüsü, belediye çalışanını fark etmeyerek, çarptı. Yere düşen belediye çalışanı, çevredekiler tarafından ayağa kaldırıldı. Olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolda çalışma yapan belediye çalışanına hafif ticari aracın çarptığı ve çevredekilerin belediye çalışanını yerden kaldırıldığı görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'nin transfer yapması için önünde tek engel var
AFAD'dan Manisa'daki depremle ilgili son dakika açıklaması
AB'den ABD'yi kızdıracak Huawei kararı
Bakan Soylu'dan çarpıcı Afrin açıklaması! Dünyanın en büyük merkezi haline gelecekti
Ferdi Kadıoğlu'na iki talip birden
Sinan Oğan açıkladı: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın rakibi olacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erdoğan Türk-Alman Üniversitesi yeni binalarının açılış töreni için yola çıktı
Pendik'te köpeği ezen belediye çalışanı kamerada
Askerlik yerleri sorgulama 2020 ekranı açıldı TC ile giriş
Sinan Oğan'dan cumhurbaşkanlığı seçimleri aday açıklaması
Hedeflerine ulaşamayan çalışanlar 'ceza olarak' emekletildi
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak tahsis numarasına göre
Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgınında ölü ve enfekte sayısı yükseldi
65 yaş ödeme günleri 2020 kaç para oldu?