POLİTİKA

Almanya Başbakanı Angela Merkel geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak çalışma ziyaretinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi.

Merkel'i taşıyan uçak, saat 23.15'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Angela Merkel ve beraberindeki heyetin yer aldığı konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

İstanbul'da bir dizi temasta bulunması beklenen Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde ikili ilişkiler, Almanya'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde ayrıca Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'hayalim' dediği sistemi açıkladı
Burak Yılmaz'ın sözleşmesinde şaşırtan detay
Olay yeri Batman! Devlet memuru yapacağım deyip 400 bin lira dolandırdı
Çin'deki korona virüsü can almaya devam ediyor! Ölü sayısı yükseldi
Dolar düşüş trendine girdi! 24 Ocak Cuma dolar ne kadar?
Fikret Orman: Bir daha bir araya gelmem
ÖNCEKİ VİDEOLAR
FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi
Melih Gökçen 'sağır oda' iddialara yanıt verdi
Hızlı tren bilet zammı 2020 yeni YHT bilet fiyat listesi
Mucize Doktor 20. bölüm fragmanı
Çocuk 18. bölüm fragmanı final
Cuma mesajları yeni 2020 resimli kısa hayırlı cumalar sözleri
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı
Hızlı tren bilet zammı 2020 yeni YHT bilet fiyat listesi