Bolu Dağı'nda kar yağışı yüzünden zincirleme kaza! Tam 8 km kuyruk oluştu

Yol yaklaşık bir saat ulaşıma kapanırken kaza yapan araçların yolun kenarına alınması ve yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tek şeritten sağlandı.

Kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Bu arada Bolu ile Zonguldak arasında yolda da kar yağışı etkili oluyor. TIR ve kamyonların yola zincirsiz çıkmasına izin verilmedi.