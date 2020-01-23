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Hulusi Akar'dan Yunanistan'a sert tepki! 16 adayı silahlandırıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Akar "Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı" ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar, Roketsan ziyaretinde konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile dün Roketsan’ı ziyaret etti.

Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Muhsin Dere’nin de katıldığı ziyaret sırasında Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesini Roketsan’da Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit ve Genel Müdür Selçuk Yaşar karşıladı.

Terörle mücadelenin yanı sıra Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Libya’daki faaliyetlerin devam ettiğini bildiren Bakan Akar, çalışmaların uluslararası hukuka, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Bakan Akar, istikrardan, barıştan, huzurdan, haktan, hukuktan, adaletten yana olduklarını belirterek, “Ancak hiçbir zaman hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyeceğimizi de her vesileyle söyledik, söylemeye devam ediyoruz, bu konuda kararlıyız” diye konuştu. Ege’de sorunların iyi komşuluk ilişkileri kapsamında çözülmesi konusunda yapılması gerekenleri yaptıklarını, bu konuda kimsenin kendilerine aksini söyleyemeyeceğini vurgulayan Bakan Akar, şöyle konuştu:

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