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Kanal İstanbul nedir?

Son günlerin tartışmalı konusu olan Kanal İstanbul vatandaşın gündeminde. İstanbul'un Avrupa yakasında hayat geçirilecek olan Kanal İstanbul suyolu projesi olarak kurulacak.

Son günlerde gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerekse de Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla gündemde olan 'Kanal İstanbul Projesi'; 2011 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen suyolu projesidir. Açıklamalara göre, resmî adıyla Kanal İstanbul, şehrin Avrupa Yakası'nda hayata geçirilecek. Hâlihazırda Karadeniz ile Akdeniz arasında alternatifsiz bir geçit olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatmak adına Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir suyolu açılacak.

Kanal İstanbul projesi nedir sorusu vatandaşın da gündeminde. Biz de İnternethaber olarak olarak vatandaş, kanal istanbul hakkında ne düşünüyor, ne kadar bilgi sahibi diye vatandaşa "Kanal İstanbul Nedir" diye mikrofon uzattık ve birbirinden ilginç cevaplara denk geldik. 

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