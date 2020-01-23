Ahmet Davutoğlu'nun bir iddiası daha çöktü Demirtaş açıklaması olay olmuştu

TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis'e gelişinde gazetecilerin "Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun dokunulmazlık dosyalarının kaldırılmasına ilişkin bazı eleştirileri oldu. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, siyasi polemiklere girmediğini söyledi.

Sadece bilgilendirme yapmak istediğini belirten Şentop, o dönem hem Anayasa Komisyonu başkanı hem de dokunulmazlık dosyalarının geldiği Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden müteşekkil karma komisyon başkanı olduğuna işaret etti.