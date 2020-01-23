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Tokat'ta karga ile sincabın oyunu cep telefonuyla görüntülendi

TOKAT’ta Topçubağı Mahallesinde balkonlarında kahvaltı keyfi yapan Akçapınar ailesi, karga ve sincabın şahit oldukları oyunlarını cep telefonuyla görüntüledi.

Tokat’ta kent merkezinde bulunan Topçubağı mahallesi halen bir çok bahçeli eve sahip olması nedeniyle yaban hayvanlarının yoğunlukta yaşadığı bir yer olarak göze çarpıyor.

Evlerinin balkonunda ailesiyle birlikte kahvaltı yaparken karga ve sincabın önce kavga ettiğini sanan Burak Akçapınar, daha sonra bunun oyun olduğunu anlayınca cep telefonuna sarıldı.

Agresifliğiyle bilinen kargalarla bir sincabın istinat duvarı üzerinde oynadığı bol koşturmacalı oyun saniye saniye kaydedildi. Önce sincabın kargaları kovaladığı, daha sonra da kargaların sincabı kovaladığı eğlenceli görüntüler, kargaların bölgeyi terk etmesiyle son buldu.

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