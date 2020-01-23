Müge Anlı tacizi duyunca Ayfer Yaralı'yı yayından kovdu

Müge Anlı bugünkü programında internetten tanıştığı adam için Almanya'dan Türkiye'ye gelen 3 çocuk annesi Ayfer Yaralı'yı konuk etti.

3 kızı olan Ayfer Yaralı, uğruna eşinden ayrıldığı Nazmi isimli adamın kendisini dolandırdığını 20 bin eurosunu aldığını iddia ediyordu.

Müge Anlı iddiaların ardından yayına Nazmi isimli adamı bağlayınca olanlar oldu. Para almadığını iddia eden Nazmi kendini savunmak için öyle bir şey söyledi ki Müge Anlı'nın kanı çekildi. Konuyu sonlandıran Müge Anlı kadına kapıyı gösterdi. İşte o anlar: