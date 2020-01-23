Canlı yayında gündeme geldi! Kılıçdaroğlu'nun ByLock iddiası blöf çıktı!

Dün Didem Arslan Yılmaz ile Gündemin Nabzı prgramında Metin İyidil'in beraat etmesi ve sonrasında yeniden tutuklanması tartışıldı.

Bu konu üzerinden yapılan yargının bağımsızlığı tartışmaları gündeme oturdu. Yayına katılan Hadi Özışık, bu süreçte FETÖ'cülere çok kullanışlı bir pas verildiğini ve sosyal medyada FETÖ'cülerin bunu kullandığını belirtti.

Konunun FETÖ'nün siyasi ayağı konusuna gelmesi ile Özışık'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye yönelik ByLock iddialarını gündeme getirmesi ile Dursun Çiçek, iddiaların altının boş olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun iddialarının siyasi iktidarı harekete geçirmek için ortaya atıldığını ifade eden Çiçek, ByLock iddiasının blöf olduğunu itiraf etti.