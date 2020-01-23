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Canlı yayında gündeme geldi! Kılıçdaroğlu'nun ByLock iddiası blöf çıktı!

Habertürk ekranlarında Didem Arslan Yılmaz'ın konuğu olan CHP 26. Dönem Milletvekili Dursun Çiçek, Hadi Özışık'ın gündeme getirdiği "Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye yönelttiği ByLock iddialarının" altının boş olduğunu ve blöf olduğunu açıkladı.

Dün Didem Arslan Yılmaz ile Gündemin Nabzı prgramında Metin İyidil'in beraat etmesi ve sonrasında yeniden tutuklanması tartışıldı.

Bu konu üzerinden yapılan yargının bağımsızlığı tartışmaları gündeme oturdu. Yayına katılan Hadi Özışık, bu süreçte FETÖ'cülere çok kullanışlı bir pas verildiğini ve sosyal medyada FETÖ'cülerin bunu kullandığını belirtti.

Konunun FETÖ'nün siyasi ayağı konusuna gelmesi ile Özışık'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye yönelik ByLock iddialarını gündeme getirmesi ile Dursun Çiçek, iddiaların altının boş olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun iddialarının siyasi iktidarı harekete geçirmek için ortaya atıldığını ifade eden Çiçek, ByLock iddiasının blöf olduğunu itiraf etti. 

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