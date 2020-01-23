Bakan Mustafa Varank: 750 milyon TL'lik kaynağı işletmelere aktaracağız

İSTANBUL Sanayi Odası ve Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'nin 2. Savunma Sanayi Buluşmaları programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2019 yılında savunma ve havacılık ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 35 artarak 2.4 milyar dolara ulaşmış oldu" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'nin (SAHA İstanbul) 2. Savunma Sanayi Buluşmaları programı düzenledi. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, İSO meclis üyeleri, SAHA İstanbul üyeleri ve iş adamları katıldı.