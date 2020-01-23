EKONOMİ

Bakan Mustafa Varank: 750 milyon TL'lik kaynağı işletmelere aktaracağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biri bölgesel kalkınma, diğeri de teknoloji ve inovasyon olmak üzere 2 yeni fon kurduk. Böylece 750 milyon liralık bir kaynağı teknolojiyi, sanayiyi odağına alan işletmelere aktaracağız." dedi.

İSTANBUL Sanayi Odası ve Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'nin 2. Savunma Sanayi Buluşmaları programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2019 yılında savunma ve havacılık ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 35 artarak 2.4 milyar dolara ulaşmış oldu" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'nin (SAHA İstanbul) 2. Savunma Sanayi Buluşmaları programı düzenledi. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, İSO meclis üyeleri, SAHA İstanbul üyeleri ve iş adamları katıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Yangında kahveye duman doldu müşteriler tavlaya devam etti
Aracı olanlar dikkat! 2020 MTV son ödeme tarihi 31 Ocak Cuma
YSK'nın son üyesi de belli oldu! Başkan belirlemek için cuma toplanacaklar
Antalya'da iğrenç olay akrabasını ormana götürüp cinsel istismarda bulundu
İsmail Köybaşı için "1 günlük kral" yakıştırması
Dövüşe götürülen horoz sahibini öldürdü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tokat'ta karga ile sicabın oyunu cep telefonuyla görüntülendi
Müge Anlı tacizi duyunca Ayfer Yaralı'yı yayından kovdu
Bursluluk sınav tarihleri 2020 İOKBS ne zaman başvurusu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İsrail polisi ile tartıştı
Hulusi Akar'dan Yunanistan'a sert tepki! 16 adayı silahlandırıyor
Emekli maaşı fark ödemesi hangi gün yatacak doğum tarihine göre liste
Şehir virüsden dolayı karantina altına alındı
Okullar ne zaman açılacak 2020 15 tatil ne zaman bitiyor?