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İstanbul Silivri'de sokak ortasında cinayet işlendi

SİLİVRİ'de iş adamı Alpay D. 2018 yılında eniştesi Maksut G.'nin öldürüldüğü olayda azmettirici olduğu gerekçesiyle yargılanan ve beraat eden Yıldırım Bakır'ı kurşun yağmuruna tuttu.

Olay, Silivri Gazitepe Mahallesi'nde 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 2018 yılında bir iş yerinde tüfekle öldürülen Maksut G'nin eniştesi iş adamı Alpay D., olayda azmettirici olduğu gerekçesiyle yargılanan ve beraat eden Yıldırım Bakır'la karşılaştı.

İkili bir süre köy meydanında tartıştıktan sonra Alpay D. yanındaki silahla Yıldırım Bakır'a ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede başından ve çeşitli yerlerinden vücuduna 22 kurşun isabet eden Yıldırım Bakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olaydan hemen sonra şüpheli iş adamı Alpay D., jandarmaya teslim oldu. Jandarma olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Olay sırasında, kurşunlardan bazıları da çevrede bulanan bir iş yerine isabet etti.

İş yeri sahibi Emre Kuşkaya, "Sabah saatlerinde yaşanan olay sonrasında iş yerime kurşun isabet etmiş. Şans eseri o sıra biz yoktuk içeride" dedi.

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