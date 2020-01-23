Ebru Polat canlı yayında ifşa oldu! Mikrofonu açık kaldı sevgilisi ortaya çıktı

Son zamanlarda şarkıcılığın yanı sıra kendi kozmetik markasını çıkarmakla meşgul olan Ebru Polat, bu sefer sosyal medya paylaşımıyla değil bir ifşa ile gündeme geldi. Üstelik Polat, bu ifşayı kendisi canlı yayın yaptı.

Ebru Polat, Kanal D'de yayımlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayına çıkmadan önce yakasında mikrofon varken sevgilisiyle tartışan Polat, sunucuların durumu anlatmasıyla şoke oldu.