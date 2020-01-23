Recep'in Arif ile kaçan eşi Hülya'nın itirafları! Esra Erol gülen Hülya'ya sinirlendi

Türkiye Recep ile Hülya'yı konuşuyor. Hülya kaçtığı Arif ile birlikte Esra Erol'a çıktı. Kocası Recep ise olan her şeye rağmen eşi Hülya'yı stüdyoda görünce ona sarılmaya kalktı.

Onun bu hallerini izleyen herkes 'Bu nasıl adam, bu nasıl aşk' demekten kendini alamadı. Karısını affetmeye hazır olduğunu tek isteğinin geri dönmesi olduğunu söyleyen Recep salya sümük ağladı.

Hülya ise umursamaz bir şekilde oturdu ve onun bu hallerine gülde. Esra Erol pişkin kızın haline sinir oldu.