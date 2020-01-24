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Melih Gökçen 'sağır oda' iddialara yanıt verdi

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı mahkemeye vereceğini söyledi. 'Sağır oda' diye söyledikleri yerin tuvalet ve küçük bir depodan oluştuğunu söyleyen Gökçek, Yavaş'ın bugüne kadar sıfır icraat ile kendisini suçladığını ileri sürdü.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın 'çapsız' olduğunu söyledi. Gökçek, halkın nezdinde bitmiş olduğunu ileri sürdüğü Yavaş'a ortaya atıp ispat edemediği iddialar için dava açacağını söyledi.

Melih Gökçek, CNN Türk'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisiyle ilgili ortaya attığı iddialara cevap verdi. Yavaş'ın iddiaları karşısında susmayacağını belirten Gökçek, Ankara'da hizmet yapılmadığını söyledi.

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