YPG destekçileri Kobani'de Türk askerine saldırdı

Suriye'deki terör örgütlerinin konuşlandığı bölgeleri temizleyen Türk askeri bölgeyi korumaya çalışırken, Kobani'de yapılan devriye sırasında yine bilindik görüntüler yaşandı. Mehmetçik, YPG yandaşları tarafından saldırıya uğradı.

Devriyeler sırasında bölgede bulunan YPG yandaşları, geçiş yapan askeri araçları taşladı.