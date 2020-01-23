DÜNYA

YPG destekçileri Kobani'de Türk askerine saldırdı

Barış Pınarı Harekatı boyunca, bölgedeki halk için canını dişine takan Mehmetçik, Kobani'de terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğradı.

Suriye'deki terör örgütlerinin konuşlandığı bölgeleri temizleyen Türk askeri bölgeyi korumaya çalışırken, Kobani'de yapılan devriye sırasında yine bilindik görüntüler yaşandı. Mehmetçik, YPG yandaşları tarafından saldırıya uğradı.

Devriyeler sırasında bölgede bulunan YPG yandaşları, geçiş yapan askeri araçları taşladı.

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