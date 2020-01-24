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FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi

Galatasaray'ın eski golcüsü firari FETÖ'cü Arif Erdem, bir restorandan çıkarken kameralara yakalandı.

ETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari Arif Erdem de ABD’de bir restorandan lüks aracıyla çıkarken görüntülendi. Arif Erdem, eşiyle birlikte bir restorandan çıkıp, yakın zamanda aldığı son model lüks aracıyla mekandan ayrılıyor.

Yunanistan’a kaçmış, ABD’ye yerleşmişti: Silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan Galatasaray'ın eski futbolcusu Arif Erdem, İpsala Sınır Kapısı’nı kullanarak Yunanistan’a kaçmış, ABD’ye yerleşmişti. 

FETÖ elebaşıyla sürekli irtibat halindeydi: Arif Erdem, FETÖ’nün futbol yapılanmasında yer alıyor, aynı zamanda ByLock kullanıcısı. FETÖ elebaşıyla sürekli irtibat halinde olduğu, cep telefonundan 289 kez görüştüğü, hakkındaki iddianamede yer almıştı.

Arif Erdem’in sık sık Pensilvanya’ya gittiği, dünya kupasından milli takımın aldığı teşvik primlerini FETÖ elebaşına götürdüğü de belgelenmişti.

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