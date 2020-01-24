MEDYA

Sinan Oğan'dan cumhurbaşkanlığı seçimleri aday açıklaması

MHP'den ihraç edilen eski milletvekili Sinan Oğan, katıldığı programda cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olacağını açıkladı...

MHP'den ihraç edilen eski milletvekili Sinan Oğan, katıldığı programda cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olacağını açıkladı.

Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, CTT TV'de Korcan Karar ile 60 Dakika programında soruları yanıtladı. Sinan Oğan, programda cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı.

Program sunucusu Korcan Karar'ın "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan'ın muhtemel rakipleri kimler olabilir?" sorusuna yanıt veren Oğan, "Seçimler eğer zamanında yapılacaksa şu an muhtemel rakiplerinden birisiyle konuşuyorsunuz. Onu söyleyebilirim" dedi.

Sunucu aldığı bu cevap ile şaşkınlık şaşkınlık yaşarken, "Bunu biraz daha açar mısınız? Çok da iddialı söylediniz" sözlerine cevap veren Oğan, "Türkiye'de nüfusun önemli bir kısmı genç nüfustan oluşuyor. Türk halkının büyük bir kısmı milliyetçi duygularla yoğrulmuş. Dünyada iki önemli rüzgar var. Bir: Genç liderleri dünya artık iş başına getiriyor. İnsanlar artık koşturan, koşan, çalışan, dünyayı okuyabilen genç lider isitiyor. İkincisi: Artık milliyetçi, vatanını milletini seven liderlere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "O sebeple bu şartları kendisinde gören bir siyasetçi olarak Türkiye'yi yönetme sevdasında olan bir siyasetçi olarak elbette ki bu hakkı kendimizde görüyoruz. Bununla ilgili çalışmamızı sürdürüyoruz. Ve inşallah günü zamanı geldiğinde de bunu hep beraber göreceğiz. Arkamda Türk milleti ve Türk milliyetçileri."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'nin transfer yapması için önünde tek engel var
AFAD'dan Manisa'daki depremle ilgili son dakika açıklaması
AB'den ABD'yi kızdıracak Huawei kararı
Bakan Soylu'dan çarpıcı Afrin açıklaması! Dünyanın en büyük merkezi haline gelecekti
Ferdi Kadıoğlu'na iki talip birden
Sinan Oğan açıkladı: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın rakibi olacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hedeflerine ulaşamayan çalışanlar 'ceza olarak' emekletildi
Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgınında ölü ve enfekte sayısı yükseldi
Askerlik yerleri sorgulama 2020 ekranı açıldı TC ile giriş
İstanbul Havalimanı'nda 'Corona Virüs' için termal kameralı önlem
Almanya Başbakanı Angela Merkel geldi
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak tahsis numarasına göre
FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi
65 yaş ödeme günleri 2020 kaç para oldu?