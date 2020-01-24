Hedeflerine ulaşamayan çalışanlar 'ceza olarak' emekletildi

Daily Mail'in haberine göre, Çin'in Changchun şehrinde bir restoran şirketinin yıl sonu yemeğinde çekilen 'cezalandırma seramonisi' görüntüleri sosyal medya platformlarında viral oldu.

Videoda yöneticilerin sahnede durduğu, bazı çalışanların ise yere serilmiş kırmızı halının üzerinde emekler şekilde ilerlediği görülüyor. Görüntülerde ayrıca çalışanların "Yemin ederim, ben sorumluyum" dedikleri duyuluyor.

Söz konusu uygulama yıllık satış hedeflerini tutturamayan çalışanlara 'ceza' olarak yaptırıldı. Haberde, çalışanlardan bu şekilde halı üzerinde 3 tur atmaları istendiği bilgisine de yer verildi.