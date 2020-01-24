Pendik'te köpeği ezen belediye çalışanı kamerada

Pendik Belediyesi'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Pendik Köyler Bölgesi'nde belediye şirket çalışanının hizmet aracımızla gerçekleştirdiği olaydan ötürü çok üzgünüz. Bölge hayvan barınağında tedavi altına alınan yaralı dostumuz bir hayvansever tarafından sahiplenilmişti. Olayı gerçekleştiren personelin iş akdi feshedilerek belediyemizle ilişiği kesilmiştir."