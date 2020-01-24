BİLİM - TEKNOLOJİ

Ölü rahip Nesyamun’un sesi 3 bin yıl sonra hayata döndürüldü

Bilim insanları, antik Mısırlı bir rahibin sesini 3D yazıcı aracılığıyla hayata döndürdü. Araştırmacılar çalışmaları neticesinde 'e' sesli harfi benzeri bir ses elde etmeyi başardılar. Ölü bir insanın sesinin ilk kez bilim aracılığıyla hayata döndürüldüğü düşünülüyor.

Bilim insanları, mumyalanmış Mısırlı bir rahibin sesini yapay ses telleriyle hayata döndürdü. Rahibin, XI. Ramses'in şiddet dolu hükümdarlığı sırasında yaşadığı biliniyor. 

Antik Mısır'ın Waset şehrinde rahiplik yapan Nesyamun, şarkı söylemeyi de içeren dini ritüeller için güçlü bir sese ihtiyaç duyuyordu.

Nesyamun öldüğünde sesi de susmuş oldu, ancak ölümünden 3 bin yıl sonra bilim insanlarından oluşan bir ekip, sesini hayata döndürmeyi başardı.

Bilim insanları, Nesyamun'un ses yolunu üç boyutlu yazıcı ile kopyalayarak günümüze taşıdılar.

Araştırmacılar çalışmaları neticesinde 'e' sesli harfi benzeri bir ses elde etmeyi başardılar.

Ölü bir insanın sesinin ilk kez bilim aracılığıyla hayata döndürüldüğü düşünülüyor. Bilim insanları gelecekte bilgisayar programları aracılığıyla, Nesyamun'un sesinden tüm cümleler elde etmeyi umuyor.

Londra Üniversitesi, York Üniversitesi ve Leeds Şehir Müzesi tarafından yürütülen araştırma, Perşembe günü Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

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