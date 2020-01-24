İzlerken mideniz bulanacak! Yavru fareleri canlı canlı böyle yedi

Uzakdoğuluların hamam böceğinden, çekirgeye, köpekten, maymuna kadar uzanan batılıların pek de alışık olmadığı bir damak zevki var.

Corona virüsünün de bu gıdalar nedeniyle yayıldığı şüpheleri artmış durumda.

Son olarak sosyal medyada yeniden gündem olan bir video Çinlilerin ilginç damak zevkini gözler önünde serdi.

2018'in Nisan ayında Youtube'a yüklenen videonun yeniden gündeme gelmesinin sebebi bir adamın restoranda oturup, tabağındaki yavru canlı fareleri afiyetle yemesi.

İçecek eşliğinde uyuşturulduğu tahmin edilen fareleri yiyen