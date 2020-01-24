DÜNYA

İzlerken mideniz bulanacak! Yavru fareleri canlı canlı böyle yedi

Uzmanlar dünyaya korku salan gizemli hastalığın hayvanlardan insanlara bulaştığı görüşünde yoğunlaşmış durumda. Çin'in Wuhan kentinden yayılmaya başlayan Corona virüsünün (Korona virüsü) bir anda bu kadar yayılmasının sebebinin ilginç Çin mutfağı olduğunu düşünülüyor.

Uzakdoğuluların hamam böceğinden, çekirgeye, köpekten, maymuna kadar uzanan batılıların pek de alışık olmadığı bir damak zevki var.

Corona virüsünün de bu gıdalar nedeniyle yayıldığı şüpheleri artmış durumda.

Son olarak sosyal medyada yeniden gündem olan bir video Çinlilerin ilginç damak zevkini gözler önünde serdi.

2018'in Nisan ayında Youtube'a yüklenen videonun yeniden gündeme gelmesinin sebebi bir adamın restoranda oturup, tabağındaki yavru canlı fareleri afiyetle yemesi.

İçecek eşliğinde uyuşturulduğu tahmin edilen fareleri yiyen

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