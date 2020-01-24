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Fatih Terim: "Hayal kırıklığı yaşıyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın transferi konusunda yönetimle geçen gün toplantı yaptıklarını belirterek, "Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır. Çıkarken de buradan ben bu kararın iyi yönetilmesinden yana olduğunu üstüne basarak söyledim. Bu karar ben eve varmadan bir gazeteye verilmiş. Bu Galatasaray’a yakışan bir durum değil. Ben her zaman yönetimle arasında sorun var dedirtmemek için çok çaba harcıyorum. Hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda 1-1’in rövanşında Çaykur Rizespor’u sahasında 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Arda Turan’ın transferi hakkında konuşan Terim, "Ben bu konuda Denizlispor maçından sonra fikirlerimi söyledim. Bu konunun tek bir taraflı olmadığını, camianın, taraftarlarımızın, eski-yeni yönetimlerin ortak konsensüs içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledim. Bunun için geçen gün toplantı için davet edildim, stada geldim. Başkan, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Bey vardı, oturduk. Ben daha evvel ne söylediysem aynı şeyleri tekrar ettim. Buradaki kararım benim adıma düşüncem de Galatasaray’ın ocağından yetişmiş bir değerine sahip çıkmak, şans vermek. Ona bir kapı açılması gerektiği kararını ilettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır. Çıkarken de buradan ben bu kararın iyi yönetilmesinden yana olduğunu üstüne basarak söyledim. Bu karar ben eve varmadan bir gazeteye verilmiş. Bu Galatasaray’a yakışan bir durum değil. Ben her zaman yönetimle arasında sorun var dedirtmemek için çok çaba harcıyorum. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu konuda fikrimi hiçbir zaman değiştirmedim" diye konuştu.

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