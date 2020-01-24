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Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu dansıyla büyüledi

Mucize Doktor dizisinde Açelya rolünü oynayan Hayal Köseoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Hayal Köseoğlu son olarak seksi dans videosuyla gündemde...

FOX ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana adından söz ettiren Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından yayınladığı videosuyla ilgi çekti.

Sosyal medya hesabından sık sık paylaştığı cesur pozlarıyla gündeme gelen Hayal Köseoğlu, son olarak dans ettiği bir videosunu paylaştı. Setten arta kalan zamanlarda dans dersleri alan Köseoğlu, son yaptığı dansı da takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncu, cesur dans hareketleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

SEVGİLİSİYLE AYRILDIĞI SÖYLENMİŞTİ

Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabında sevgilisiyle olan fotoğraflarını sildi. İkilinin ayrıldıkları konuşulurken oyuncudan jet hızında fotoğraflı bir yalanlama geldi. Oyuncu sevgilisiyle olan samimi bir pozunu Instagram hesabından paylaşarak iddialara son noktayı koydu.

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