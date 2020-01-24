DÜNYA

John Amaral alternatif tıp dedi Julianne Hough'un ürpertici görüntüleri

ABD'li oyuncu Julianne Hough'un katıldığı enerji terapisindeki ürpertici görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. John Amaral alternatif tıp gösterisi yaparken ünlü oyuncunun aldığı şekli görmeniz lazım.

Davos’ta düzenlenen ve dünyanın gözünün çevrildiği Dünya Ekonomik Forumu’nda, liderlerin görüşmelerinin yanı sıra ilginç etkinlikler de düzenlendi.

Hollywood ünlüleriyle çalışarak adını duyuran alternatif tıp uzmanı John Amaral da zirvede yer alan isimler arasındaydı.

Ünlü oyuncu ve dansçı Julianne Hough’la birlikte bir enerji terapisi sunumu yapan Amaral, sergilediği performansla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Amaral, belli noktalara dokunarak Hough’un vücudundaki saklı enerjiyi açığa çıkardığını ifade ederken, 31 yaşındaki yıldız ismin istemsizce hareket ettiği görüldü.

Görüntülerde Amaral’ın son dokunuşuyla sarsılmaya başlayan Hough, çığlık atarak doğrulduktan sonra masanın üzerine kendini bırakıyor.

Hough’un seansını ürpertici bulan birçok sosyal medya kullanıcısı ‘şeytan çıkarmaya benziyor’ yorumunda bulundu.

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