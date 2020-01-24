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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan can kaybı olduğuna dair açıklama geldi. Bakan Elazığ'a gidiyor
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Türkiye'nin yüreğine ağzına getiren depremden ilk görüntü geldi. Sarsıntı öyle şiddetli ki...
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Elazığ'da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı olduğu bildiriliyor... İşte ayrıntılar...
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Eklenme Tarihi:
24.01.2020 21:20
60 saniyede bugün (24 Ocak 2020)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...
Anadolu Ajansı
0
24 Ocak 2020 Cuma; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...
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