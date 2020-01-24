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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan can kaybı olduğuna dair açıklama geldi. Bakan Elazığ'a gidiyor Haberin devamı. Türkiye'nin yüreğine ağzına getiren depremden ilk görüntü geldi. Sarsıntı öyle şiddetli ki... Haberin devamı. Elazığ'da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı olduğu bildiriliyor... İşte ayrıntılar... Haberin devamı.
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60 saniyede bugün (24 Ocak 2020)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Anadolu Ajansı

24 Ocak 2020 Cuma; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

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