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Corona virüsü dünyayı tehdit ediyor! İstanbul Havalimanı’nda karantina odası hazırlandı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip Corona virüsü (Korona Virüs) dünyada korkuya neden oldu. Virüsün yayılmaya başladığı iddiaları üzerine İstanbul Havalimanı’nda karantina odası oluşturuldu.

Çin’den gelen yolcular İstanbul Havalimanı’nda termal kameradan geçerken kamera sayesinde 38 derecenin üzerinde ateşi olanlar tespit edilecek. Tespit edilen bu kişiler guruptan ayrılarak muayeneleri yapılacak.
Bir risk görülürse bu yolcular önce karantina odasına götürülecek.

İstanbul Havalimanı’nda Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan karantina odasında yolcu muayene edildikten sonra, negatif basınçlı sedye ile karantina odasından çıkarılarak, özel ambulansla hastaneye gönderilecek.

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