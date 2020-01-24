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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı dönemi sona erdi. Futbol direktörü Ali Naibi ile yollarını ayıran siyah-beyazlı yönetim, Abdullah Avcı'yla da yollarını ayırma kararı aldı. .

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz." denildi.

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