Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı dönemi sona erdi. Futbol direktörü Ali Naibi ile yollarını ayıran siyah-beyazlı yönetim, Abdullah Avcı'yla da yollarını ayırma kararı aldı. .
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz." denildi.