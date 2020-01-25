Elazığ depremi Prof. Naci Görür'ü korkuttu : Bu deprem endişe verici

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin Profesör Naci Görür'den endişe veren açıklamalar geldi. Depremi 'endişe' verici bulan Naci Görür 'Deprem zinciri meydana getirebilir' dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Son dakika habere göre, Habertürk canlı yayınında depreme ilişkin konuşan Naci Görür, şunları anlattı:

* Bu aşamada herhangi bir şey söylemek mümkün değil. Büyük bir deprem. Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı. Doğu Anadolu fayı üzerinde uzun yıllardır deprem olmuyordu.

Deprem zinciri meydana getirebilir

* Bu zamana kadar depremler Kuzey Anadolu fayı üzerindeydi. Bu fay kırıldı 7 üzerinde deprem meydana geldi. Bu fayda büyük depremler görmemiştik. Bu da bizi endişelendiriyordu. Kuzey Anadolu deprem üretip enerjiyi atıyor ama burada da bir deprem zinciri meydana getirebilir diye düşünüyorduk.

Bu deprem endişe verici

Sosyal medya hesabından Elazığ depremiyle ilgili açıklamalarına devam eden Naci Görür, şunları aktardı:

* Maalesef Elazığ'da 6.5 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Deprem Elazığ'ın 25-30 km doğusunda Sivrice'de oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay'ı (DAF) üzerinde meydana geldi. DAF yaklaşık 600 km uzunluğunda, sol yönlü ve doğru atımlıdır. Bu fay ve depremle ilgili bilgileri maddeler halinde sıralayacağım:

* 1-Bu depremin olduğu yerde 1874 yılında 7.1, 1875'de 6.7 büyüklükte iki deprem olmuş.

* 2-Bu depremden sonra Sivrice-Bingöl ve Sivrice-Pütürge-Çelikhan arasına özellikle dikkat edilmelidir.

* 3-Deprem hattı üzerindeki kırsal yerleşim alanları yapı stoku bakımından deprem güvenli değildir. Bu bakımdan yapısal hasar fazla olabilir. İnşallah can kaybı fazla olmaz. Şu an itibariyle köylere henüz ulaşılamadığı için doğru hasar tespiti yapmak mümkün değildir.

* 4-Bu deprem kanaatimce endişe vericidir. DAF uzun zamandır sessizdi. Şimdi uyandı. Kuzey Anadolu Fayı (KAF) gibi davranacağından endişe ediyorum.

* Biliyorsunuz KAF 20. asırda 1939-1999 tarihleri arasında çok sayıda 7'nin üzerinde deprem üreterek enerjisini boşalttı (İst hariç).

* Aynı şeyi belirli bir süreçte DAF da yapabilir. Nitekim bu fay boyunca 1513 Maraş civarı 7.4; 1872 Amanos, 7.5; 1874 Sivrice-Palu arası, 7.1; 1875 Sivrice 6.7; Çelikhan 7.1. Gördüğünüz gibi bu depremler üzerinden bir hayli zaman geçmiş.