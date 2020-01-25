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THY'den deprem açıklaması: Ek seferler düzenlenecek

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Elazığ'da gerçekleşen 6.8'lik depremin ardından Türk Hava Yolları'nın ek sefer uygulayacağı bilgisini verdi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Elazığ'da gerçekleşen 6.8'lik depremin ardından Türk Hava Yolları'nın ek sefer uygulayacağı bilgisini verdi.

Yahya Üstün, ''Elazığ’da gerçekleşen depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun, başımız sağolsun. Elazığ’a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edeceğiz.'' açıklamasında bulundu.

300 kişilik uçak Afad, Kızılay ekipleri ile saat 02:00'de Elazığ'a gidecek

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, 300 kişilik uçağın Afad ve Kızılay ekipleriyle birlikte Elazığ'a ulaşacağını ifade ederken, ''Elazığ ve bölge halkının ihtiyaçlarını hızlı ve kapsamlı şekilde karşılayabilmek amacıyla; 300 kişilik bir uçağımız AFAD, Kızılay ekipleri ve ekipmanları ile birlikte saat 02:00’da Elazığ’a hareket edecektir. Halkın havayolu olarak her koşulda milletimizin yanındayız.'' dedi.

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