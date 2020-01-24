Kandilli Rasathanesi'nden Elazığ deprem açıklaması : 1 hafta sürecek

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, önümüzdeki bir hafta boyunca artçıların olabileceğini söyledi. Özellikle hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini belirten Özener, uzun süredir böyle bir depremin beklendiğini belirtti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin bölge için normal olduğunu ve önümüzdeki yıllarda da böyle depremler görülebileceğini söyledi. Şu ana kadar 30'un üzerinde artçı kaydedildiğini belirten Özener, hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyardı.

Haluk Özener, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ndeki canlı yayında Elazığ depremiyle ilgili bilgi verdi. Bölgenin çok aktif bir bölge olduğunu ve Doğu Anadolu fay hattında böyle depremlerin görülmesinin normal olacağını belirten Özener, artçılar konusunda uyardı.

İşte Özener'in açıklamalarından bazı satır başları:

"Biraz daha güney batıda 1893'te 9 şiddetinde bir deprem var. Gördüğünüz gibi bölge çok aktif bir bölge. Dolayısıyla bölgenin aktivitesinden bahsetmemiz de normal. 1905'ten en son 2010 yılında Kovancılar bölgesinde 6,1 aletsel büyüklüğünde bir deprem. Mevcut depremler gördüğünüz gibi Doğu Anadolu fay hattının karakterine uygun bir depremden bahsediyoruz.

"40 kilometrelik bir alan kırılmış olabilir"

Deprem tahmini olarak 40 kilometrelik bir alan kırdığını tahmin ediyoruz biz. Artçılarına da baktığınız zaman yaklaşık 75 kilometre bir alana yayılıyorlar. Kuzeydoğu güneybatı doğrultusunda şu an 30 ama buraya gelinceye kadar bir kaç tane daha yaşandı ve 30'un üzerine çıktı. Tabii ki bu artçılar devam edecek. Dolayısıyla bu artçılarında belki önümüzdeki hafta boyunca devam etmesini beklemek hiç de yanlış olmayacaktır.

"Eksikliği hissedilen bir depremdi"

Bölge sismik olarak oldukça aktif bir bölge ve uzun yıllardır da eksikliği çekilen bir deprem vardı. Bu da onların sonucunda sismik boşluğun dolması gibi nitelendirebiliriz ama bu tip depremleri bölgede tekrar görme olasılığımız var. Bu depreme özel hep söylediğimiz gibi yaklaşık 1 derece küçüğe kadar yani 5.5-5.6'lık artçılar sarsıntılar görebiliriz. Bizim kaydettiğimiz artçıların en büyüğü 4.8 büyüklüğünde. Önümüzdeki gelen süreçde de yetkili makamları mercileri de uyarılarına uyararak özellikle hasarlı binalarımız varsa onlara girmekten kaçınmakta fayda var."