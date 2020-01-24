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Deprem anı paniği güvenlik kamerasına böyle yansıdı

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem anı paniği güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, deprem birçok çevre illerde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 6.8, merkez üssünü de Sivrice olarak açıklarken derinliği 10 kilometre olarak bildirdi.

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