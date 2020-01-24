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Elazığ depremindeki ölü ve yaralı sayısı kaç? Son dakika açıklaması

ELAZIĞ'daki büyük depreme ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklamalar geliyor. Bakan Soylu Elazığ depreminde can kaybı olduğunu duyurdu.

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili açıklama yapan AFAD, "Elazığ'da 3, Malatya'da 3 kişi hayatını kaybetti" bilgisini verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Bize ulaşan bilgilere göre Elazığ’da 44, Malatya’da 40 olmak üzere 84 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Elazığ Valisi Kaldırım'dan gelen son dakika açıklamasına göre; Hastanelere intikal eden 225 yaralı bilgisi var, 2'si ağır durumda.

Bakan Soylu bölgedeki vatandaşlara çağrı yaparak telefon hatlarını çok meşgul etmemelerini, interneti kullanmalarını istedi.


Elazığ Belediye Başkanı da açıklama yaptı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile görüştüğünü belirterek, Twitter hesabından Şerifoğulları'nun "Şimdi Elazığ Belediye Başkanı ile görüştüm. Şimdilik korkulacak bir duyum almadık" dediğini aktardı.

Sivrice Belediye Başkanı: Yaralananlar var

Elazığ'daki 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrası konuşan Sivrice Belediye Başkanı, "Çatlaklar var, çöken ev bilgisi gelmedi. Eşyaların üzerine düşmesi sonucu yaralananlar var" dedi.

Bakanlar deprem bölgesine hareket etti

Elazığ Sivrice’de meydana gelen depremin ardından çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Bölgede çalışmalar sürerken Bakanlarda hızla deprem bölgesine hareket etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Atatürk Havalimanı’ndan özel uçakla deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktığını söyledi.

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