Elazığ'da 6 katlı 2 bloklu binanın çökmeden önceki fotoğrafları
ELAZIĞ'da 6.8 büyüklüğündeki depremde Gezin Mahallesi'nde bulunan 6 katlı 2 bloklu Mavi Göl Apartmanı çöktü. Çöken apartmanın bir süre önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'ndeki 6'şar katlı 2 bloktan oluşan Mavi Göl Apartmanı yıkıldı. Binada oturan 5 kişi enkaz altında kaldı.
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Bu arada çöken 6 katlı 2 bloktan oluşan Mavi Göl Apartmanının daha önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. A ve B bloktan oluşan ve çok sayıda dairenin bulunduğu binanın altında ise iş yerlerinin olduğu görülüyor.
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Binanın çevresindeki yapıların ise sağlam kalması dikkat çekti.
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İşte depremden öncesinde ve sonrası ortaya çıkan manzara...
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