Malatya'da depremin ardından ağıt yakan vatandaş yürekleri dağladı

Elazığ'da dün akşam meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından havanın aydınlanmasıyla kahreden görüntüler gelmeye başladı.

22 kişi hayatını kaybetti

6.8'lik depremin ardından hem Elazığ hem de Malatya'da 398 artçı sarsıntı olmuştu. Deprem nedeniyle Elazığ'da 18, Malatya'da 4; toplam 22 kişi hayatını kaybetti.