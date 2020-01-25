YEREL

Malatya'da depremin ardından ağıt yakan vatandaş yürekleri dağladı

ELAZIĞ'daki 6.8'lik deprem felaketi çevre illerden de hissedildi. Malatya'da 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Deprem sonrası bir vatandaşın ağıdı yürekleri dağladı.

Elazığ'da dün akşam meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından havanın aydınlanmasıyla kahreden görüntüler gelmeye başladı.

22 kişi hayatını kaybetti

6.8'lik depremin ardından hem Elazığ hem de Malatya'da 398 artçı sarsıntı olmuştu. Deprem nedeniyle Elazığ'da 18, Malatya'da 4; toplam 22 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'daki büyük bir yıkımın gerçekleştiği bölgede vatandaşın yaktığı ağıt ise ciğerleri dağladı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 3 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
İşte Fenerbahçe'yi kurtaracak tek isim
Devlet Bahçeli'den Elazığ depremiyle yalan haberlere sert tepki
Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması
İran Suriye'de Mehdi Aslanları adlı silahlı örgüt kurdu
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Ljajic kadrodan çıkarıldı
Elazığ'daki depremde yaralanan vatandaşlar deprem anını anlattı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremde ne yapılması gerektiğini açıkladı
Bakanlardan Elazığ'daki depremle ilgili önemli açıklamalar
Hastane randevusu alma MHRS ekranı nasıl kayıt olunur?
Depremden mucize kurtuluş! 14 saat sonra bir kadın daha enkaz altından çıkarıldı
Deprem esnasında balkondan atladılar!
10 yıllık pasaport harcı 2020 yeni pasaport ücretleri
Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
Hacamat takvimi Ocak ayı 2020 hangi günler hacamat yaptırılır?