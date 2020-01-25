Malatya'da depremin ardından ağıt yakan vatandaş yürekleri dağladı
ELAZIĞ'daki 6.8'lik deprem felaketi çevre illerden de hissedildi. Malatya'da 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Deprem sonrası bir vatandaşın ağıdı yürekleri dağladı.
Elazığ'da dün akşam meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından havanın aydınlanmasıyla kahreden görüntüler gelmeye başladı.
22 kişi hayatını kaybetti
6.8'lik depremin ardından hem Elazığ hem de Malatya'da 398 artçı sarsıntı olmuştu. Deprem nedeniyle Elazığ'da 18, Malatya'da 4; toplam 22 kişi hayatını kaybetti.
Malatya'daki büyük bir yıkımın gerçekleştiği bölgede vatandaşın yaktığı ağıt ise ciğerleri dağladı.