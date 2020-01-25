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Naci Görür katıldığı TV programında Elazığ depremini nokta atışıyla söylüyor

Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hakan Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, “6 Ekim 2019 tarihinde CNN Türk’te Hafta Sonu programıma katılan Prof. Dr. Naci Görür Elazığ ve çevresini vuran depreme nokta atışıyla işaret etmişti.

Bilim insanları, yıllardır bu risklere dikkat çekiyor acil önlem çağrısı yapıyor” ifadelerini kullandı. Video kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.

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