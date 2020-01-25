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Enkazdan saatler sonra 12 yaşındaki çocuk ile 2 kadın sağ çıkarıldı

ELAZIĞ'da meydana gelen depremde yıkılan 4 katlı apartmanın enkazından 12 yaşındaki bir çocuk sağ çıkarıldı. Yapılan çalışmaların ardından birer saat arayla 2 kadın daha kurtarıldı.

Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak No:9 bulunan 28 daireli 4 katlı bina da çöktü.Binadan ilk aşamada arama kurtarma ekipleri 14 yaralıyı çıkararak hastaneye ulaştırdı.

Arama kurtarma ekipleri Dilek Apartmanında yaptığı çalışmada enkaz altında 12 yaşındaki bir çocuğa ulaştı. Kapının üzerine düşmesi sonucu enkazda sıkıştığı belirlenen çocuk ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

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