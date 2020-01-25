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Çin'den gelen yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor

ÇİN'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'na bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcuların termal kameralarla kontrolden geçirilmesi uygulamasına bugün de devam edildi.

Çin'in farklı kentlerinden gelen 5 tarifeli uçak, sabah saatlerinden itibaren havalimanına ulaştı.

Körüklere yanaştırılan uçaklardan çıkan yolcular, terminalden pasaport kontrol noktalarına yönlendirildi.

Çoğunluğu maske takan yolcular, Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan termal kameralarla taramadan geçirildi.

Vücut ısısı 38 derecenin üstünde olan kişilerin kolayca tespit edilebildiği kameralarla yapılan kontrollerde şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.

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