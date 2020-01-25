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Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremde ne yapılması gerektiğini açıkladı

ELAZIĞ depremi sonrası alınacak tedbirler gündemin ilk sıralarına yerleşti. Depremin ardından CNN TÜRK canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Birincisi esas olan evin sağlam olması. İkinci olarak da evin içindeki eşyaların tasarımını depreme göre yapılması gerekiyor.

Örneğin bebeğinizin karyolasını pencerenin önüne koymamanız gerekiyor. Deprem esnasında pencereler en çabuk kırılabilecek yerler.

Üzerinize kitaplığın düşmemesi için sabitleminiz gerekiyor. Her şeyi güzel yaptınız ailece depremden sonra dışarı çıkacaksınız ancak ayakkabılığı sabitlememişsiniz dışarı çıkamıyorsunuz. Bu kapıyı engeller ve paniklersiniz.

Bu da yetmiyor dışarıda nerede toplanacaksınız onları önceden konuşmak gerekiyor. Ayrıca deprem sırasında zaten dışarı çıkamayız. Çıkarken de aile reisinin görevlerinden bir tanesi, doğal gazı, elektriği, suyu yanıcı ve parlayıcı tüm şalterleri kapatması gerekiyor. dedi .

Deprem esnasında önemli olanın küçülmek olduğunu belirten Prof. Ersoy çök kapan tutun duruş modelinin deprem sırasında yapılması gerektiğini belirtti.

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