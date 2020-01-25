Bakanlardan Elazığ'daki depremle ilgili önemli açıklamalar

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile Sağlık Bakanı Koca, Elazığ Valiliği'nde kameralar karşısına geçti. Bakanlar son gelişmeleri ve merak edilenleri kamuoyu ile paylaştılar.

Süleyman Soylu: Hayati tehlikesi olan yaralı yok

Şu anda bizim elimizdeki temel veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili tedirginlik yaşayabileceğimiz bir hastamız yok. Depremin olduğu ilk andan itibaren toplam 39 kişiyi göçük altından sağ olarak çıkardık. Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı. Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız, Elazığ'da 18 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti.