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Depremden mucize kurtuluş! 14 saat sonra bir kadın daha enkaz altından çıkarıldı

ELAZIĞ'ı sarsan depremden sevindiren haberler de geliyor. 14 saat sonra bir kadın daha enkaz altından çıkarıldı.

Elazığ Sivrice'de saat 20.55'de 6,8 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi sarstı. 6,8'lik deprem felaketinde Elazığ'da 16, Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetti, 1015 kişi yaralandı.

Elazığ'daki depremden 14 saat sonra bir mucize gerçekleşti. Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından bir kadın 14 saat sonra sağ çıkarıldı.

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